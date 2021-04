Couvre-feu au Maroc: les autorités ne badinent pas avec les contrevenants

Les autorités marocaines ont lancé une vaste campagne contre les contrevenants au couvre-feu, instauré depuis le début du Ramadan.

Selon une source de Le Site info, les services de la police et les éléments de la gendarmerie royale ne badinent pas avec les récalcitrants dans toutes les villes du Maroc et veillent au respect strict des mesures restrictives, précisant que plusieurs arrestations ont été enregistrées depuis le début du mois sacré. Et d’ajouter que de nombreuses altercations ont eu lieu entre les autorités et les contrevenants. Des agressions contre la police et la gendarmerie royale, dont des jets de pierres, ont également eu lieu.

La même source a souligné que les autorités effectuent des rondes dans les quartiers afin de mettre la main sur les contrevenants, dont les propriétaires de cafés et de restaurants qui ouvrent malgré la décision de fermeture. Les personnes se trouvant dans la rue sont également priées de présenter leurs autorisations de déplacements exceptionnels. Celles qui n’en disposent pas sont verbalisées, précise notre source.

Pour rappel, le gouvernement a décidé l’interdiction des déplacements nocturnes à l’échelle nationale de 20H00 à 06H00, à compter du 1er Ramadan 1442 de l’Hégire, sauf pour les cas exceptionnels, avec le maintien des différentes mesures préventives annoncées précédemment.

Un communiqué du gouvernement indique mercredi que cette décision intervient sur la base des recommandations de la Commission scientifique et technique au sujet de la nécessité de poursuivre la mise en œuvre des mesures nécessaires visant à lutter contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), essentiellement avec l’apparition de nouveaux variants dans le pays.

N.M.