Couvre-feu à Tanger: les autorités intransigeantes (VIDEO)

Depuis l’entrée en vigueur des nouvelles décisions gouvernementales, les autorités de la ville de Tanger veillent au respect du couvre-feu nocturne.

La caméra de Le Site info a pu constater la mobilisation des agents d’autorité, accompagnés de membres des forces auxiliaires, effectuant des patrouilles dans les rues et avenues de la ville du détroit. Ceci, afin d’exhorter commerçants et professionnels à fermer leurs établissements à l’horaire indiqué (21h), et d’appeler les citoyens à rentrer chez eux.

Pour rappel, le gouvernement avait décidé l’interdiction des déplacements nocturnes à l’échelle nationale de 21h à 5h, ainsi que les déplacements de et vers les villes de Casablanca, Marrakech et Agadir.

M.F.