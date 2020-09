Couvre-feu à Casablanca: les autorités serrent la vis (VIDEO)

Les autorités de Casablanca se sont mobilisées lundi soir pour contrôler le respect par les commerçants et les restaurateurs du couvre-feu instauré dans la métropole.

Le Site Info a suivi des patrouilles des autorités locales alors qu’elles sillonnaient des artères et rues de la capitale économique pour imposer le respect par les commerces du couvre-feu institué dimanche pour juguler la propagation de la pandémie du coronavirus.

Un communiqué du gouvernement, publié dimanche, a annoncé qu’à partir de lundi 7 septembre à midi, les cafés et commerces de la préfecture de Casablanca ont l’obligation de baisser le rideau à 20h, tandis que les restaurants sont invités à fermer leurs portes à 21h, outre l’interdiction des déplacements de 22h à 5h, sauf pour les cadres de santé et de sécurité, les employés des secteurs vitaux et sensibles et du transport de marchandises.

S.Z.