Couvre-feu à Casablanca: les autorités font la chasse aux « récalcitrants » (VIDEO)

Les mesures restrictives décidées par le gouvernement au niveau de la préfecture de Casablanca sont entrées en vigueur, lundi, dans l’espoir d’inverser la tendance de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), qui ne cesse de gagner du terrain avec la recrudescence des foyers de contamination.

Comme constaté par la caméra de Le Site info, un important dispositif sécuritaire a été déployé dans différents arrondissements de la métropole pour faire respecter ces mesures, notamment l’interdiction de déplacement entre 22H00 et 5H00 pour les 14 prochains jours, sauf pour les cadres et employés des services vitaux et essentiels appelés à travailler la nuit.

Au quartier Sbata, entre autres, les autorités exigent des autorisations de déplacement à toute personne circulant après 22h. Plusieurs arrestations ont été enregistrées, d’ailleurs, à cause de la violation du couvre-feu.

Rappelons que le gouvernement a promis de soumettre la situation épidémiologique dans la ville à une évaluation minutieuse et continue pour en prendre les décisions appropriées.

N.M.