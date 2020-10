Couvre-feu à Casablanca: gare aux récalcitrants !

Les services de sécurité et les autorités locales de Casablanca se sont mobilisés dans les villes de la région de Casablanca-Settat pour contrôler le respect du couvre-feu et les autres mesures restrictives, dont le port du masque.

Des rondes nocturnes sont ainsi organisées dans les rues et avenues et des contraventions sont dressées à l’encontre des contrevenants pour refus de se soumettre aux règles édictées pour circonscrire la propagation du virus qui a atteint des proportions alarmantes dans la métropole. Certaines personnes récalcitrantes ont été arrêtées pour être présentées devant la justice, conformément aux règles de l’état d’urgence sanitaire.

Des contrôles ont également concerné les cafés, restaurants et commerces qui sont censés fermer à 20h et respecter toutes les autres mesures de précaution.

Pour rappel, le gouvernement a pris un ensemble de mesures, au niveau du Grand Casablanca (préfectures de Casablanca et Mohammedia, les provinces de Nouaceur et Mediouna) et les provinces de Berrechid et Benslimane, applicables à partir de dimanche 25 prochain pour une durée de quatre semaines. Outre le couvre-feu, les commerces, cafés et restaurants ferment à 20h, les marchés de proximité à 15h

Les transports publics (Tramway et autobus) s’arrêtent de circuler à partir de 21h. Le gouvernement a appelé à encourager le télétravail pour ceux qui peuvent l’appliquer et les rassemblements qui dépassent plus de 10 personnes sont interdits.





S.Z.