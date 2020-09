Couvre-feu à Casablanca: des blindés de l’armée sillonnent la ville

Les Casablancais ont été surpris, mardi, d’apercevoir plusieurs blindés de l’armée en train de sillonner la ville pour faire respecter les mesures de l’état d’urgence sanitaire et le couvre-feu, instauré pour cause du covid-19.

Comme constaté par Le Site info, de nombreux véhicules de l’armée se dirigeaient vers Bernoussi, qui connaît une recrudescence des cas de contaminations. Plusieurs quartiers y ont été fermés d’ailleurs dans le cadre des mesures de prévention pour endiguer le risque de propagation du virus.

Par ailleurs, plusieurs citoyens ont estimé, suite à la présence de ces blindés, que la métropole sera bientôt confinée. En effet, la ville de Casablanca est toujours en tête des villes les plus touchées au Maroc et les mesures restrictives, annoncées il y a quelques jours, n’ont pas réussi à stabiliser la situation épidémiologique de la ville.

Rappelons que depuis le 7 septembre, le gouvernement a décidé de fermer l’ensemble des issues de la préfecture de Casablanca et de soumettre le déplacement de et vers son territoire à une autorisation exceptionnelle délivrée par les autorités locales. Il a également été décidé de fermer tous les établissements scolaires (primaire, collèges, lycées et universités), avec l’adoption de l’enseignement à distance.

Il s’agit aussi de la fermeture des marchés de proximité à 15h, des cafés et commerces à 20h et des restaurants à 21h, outre l’interdiction des déplacements nocturnes sur l’ensemble du territoire de la préfecture entre 22h et 5h, excepté pour les cadres de santé et de sûreté, les employés des secteurs vitaux et sensibles et ceux du transport des marchandises, à condition de justifier leur travail de nuit.

Ces mesures resteront en vigueur durant 14 jours et la situation épidémiologique dans la ville sera soumise à une évaluation minutieuse et continue pour en prendre les décisions appropriées.

