Course-poursuite hollywoodienne entre Rabat et Salé

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Rabat, en coordination avec leurs homologues à Salé, ont procédé, dimanche, à l’arrestation de deux individus pour leur implication présumée dans une affaire de possession de cocaïne, de conduite en état d’ivresse et d’atteinte aux biens d’autrui.

Les mis en cause, un homme de 49 ans et une femme de 32 ans, étaient à bord d’un véhicule 4×4 lorsqu’ils ont causé des dégâts matériels à quatre voitures stationnées, ce qui a nécessité l’intervention d’une patrouille de police pour les arrêter, indique la DGSN dans un communiqué.

Les prévenus ont refusé d’obtempérer en continuant à rouler à grande vitesse, mettant ainsi en danger la sécurité des citoyens et des usagers de la route, et contraignant un inspecteur de police principal à utiliser son arme de service en tirant deux balles dans les pneus du véhicule, précise-t-on de même source.

Cette intervention a permis de stopper le véhicule et d’appréhender à Salé les mis en cause, qui étaient sous l’emprise de l’alcool et en possession de 12 capsules de cocaïnes, de trois téléphones portables et d’une importante somme d’argent en dirham. Les suspects ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, en vue d’élucider les circonstances de cette affaire, conclut le communiqué.

S.L. (avec MAP)