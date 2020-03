Cours à distance: mobilisation au profit des élèves en situation de handicap

Le ministère de la solidarité, du développement social, de l’égalité et de la famille a appelé les associations partenaires dans l’appui à la scolarisation des personnes en situation de handicap à assurer la continuité de certains services à distance, dans le cadre de “la permanence éducative” et ce, conformément aux mesures préventives entreprises au niveau national pour lutter contre la propagation du coronavirus (Covid-19).

Elle a, ainsi, exhorté les associations œuvrant dans le domaine de la scolarisation des personnes en situation de handicap inscrit dans le cadre du Fonds d’appui à la cohésion sociale, à assurer la continuité de certains services à distance suite aux mesures de précaution prises par les différents centres spécialisés et ce, en mettant en place “la permanence éducative” et un programme d’action à distance, indique un communiqué du ministère.

Ce programme d’action vise, selon la même source, à assurer la communication avec les enfants en situation de handicap et leurs parents et leur fournir des activités pédagogiques à réaliser à la maison, à garder le contact avec les spécialistes en matière de rééducation et de qualification fonctionnelle en prodiguant des conseils d’orientation au profit des personnes à mobilité réduite et ceux qui ont des troubles de langage.

Il a, également, pour buts d’apporter le soutien moral aux enfants et des orientations aux parents afin de dépasser certaines difficultés psychologiques en cette période de confinement, de donner des conseils préventifs conformément au protocole sanitaire adopté par le ministère de la Santé, à travers des moyens de communication alternative et un langage simple, en utilisant des techniques de vidéo pour les personnes sourdes, ajoute le communiqué.

Après avoir salué l’engagement des associations dans diverses initiatives dans cette conjoncture exceptionnelle et leur sens de responsabilité et de patriotisme, le ministère a appelé à davantage d’implication et de mobilisation en vue de permettre à cette tranche de la société à dépasser cette période d’état d’urgence sanitaire.

Il a, aussi, invité les parents à veiller à ce que leurs enfants restent chez eux et poursuivent les activités de manière continue tout en respectant les orientations de prévention.

M.S. (avec MAP)