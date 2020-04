Cours à distance au Maroc: nouveaux horaires durant le Ramadan

Les grilles de la programmation des cours à distance diffusés sur les chaînes de télévisions nationales subiront un changement durant le mois sacré de Ramadan, a annoncé le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Au niveau de la chaîne culturelle Arrabiâ, une première programmation sera planifiée de 10h00 à 18h00 et une deuxième de 21h00 à 00h00, précisé vendredi un communiqué du ministère.

La chaîne Amazighia diffusera les cours de 10h00 à 14h00, tandis que la chaîne Laâyoune a prévu sa programmation de 10H00 à 15H30. Quant à la chaîne Arriyadia, elle les diffusera de 10h00 à 18h00.

Le département informe les parents d’élèves et l’ensemble des citoyens que les programmes dédiés au primaire seront diffusés dès ce samedi, premier du jour du Ramadan 1441, sur la chaîne Amazighia à partir de 10H00 du matin au lieu de la chaîne culturelle.

Le ministère procédera chaque jour à la diffusion du programme détaillé pour chaque chaîne et ce, via son site officiel et ses réseaux sociaux.

M.S. (avec MAP)