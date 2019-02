Cour des comptes: de hauts responsables retiennent leur souffle

Les dysfonctionnements et retards qu’avait connu le projet d’envergure “Al-Hoceïma, phare de la Méditerranée” ne cessent de faire parler d’eux. Et de hauts responsables sont sur le point d’être l’épicentre d’un nouveau “séisme politique”.

Ainsi, rapporte le quotidien Al Massae de ce jeudi, la Cour des comptes a adressé des correspondances à des présidents de communes et aux autorités locales. La juridiction financière présidée par Driss Jettou y demande des comptes rendus détaillés des causes des dysfonctionnements et retards ayant entaché le projet “Al-Hoceïma, Manarat Al Moutawasit”.

Une autre correspondance de la Cour des comptes a eu pour destinataires les élus à qui il est demandé davantage d’éclaircissements sur le même sujet en complétant les documents et les données se rapportant à cette affaire.

Le journal précise que la Cour des comptes a donné un délai de dix jours aux personnes concernées afin qu’elles puissent répondre aux questions concernant ledit projet.

À rappeler que les mêmes causes ont été à la base du limogeage de plusieurs ministres et hauts responsables lors de la première secousse du “séisme politique”.

