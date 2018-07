Coupe du monde 2030: l’Algérie tend la main au Maroc

Après l’échec du Maroc à organiser la Coupe du monde 2026, la possibilité d’organiser un Mondial avec les pays du Maghreb est au centre de toutes les discussions. Dernière déclaration en date, celle du ministre algérien de la Jeunesse et des Sports Mohamed Hattab. Dimanche dernier, il a indiqué que son pays est “prêt à étudier une candidature commune avec le Maroc et la Tunisie pour organiser le Mondial 2030”.

