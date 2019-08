Coup dur pour Imane El Bani et Murat Yildirim

Imane El Bani et son mari turc, l’acteur Murat Yildirim, traversent une période difficile. Et pour cause, l’ancienne miss Maroc a fait une fausse couche à un stade avancé de la grossesse.

L’annonce a été faite par Fadoua, la sœur d’Imane, sur son compte Instagram. «Ma sœur chérie. On a été heureux d’apprendre la bonne nouvelle. Mais Dieu a voulu que son cœur cesse de battre. Soyez courageux. Que Dieu vous accorde longue vie, pleine d’amour et de bonheur. J’espère que vous aurez plusieurs enfants à l’avenir», a-t-elle écrit.

La grossesse d’Imane El Bani avait fait les choux gras de la presse arabe et turque. Elle a d’ailleurs été à plusieurs reprises photographiée à l’entrée d’un hôpital en Turquie et les journalistes indiquaient que l’ancienne miss Maroc y effectuait des examens liés à sa grossesse. Toutefois, la jeune femme avait décidé de ne pas annoncer publiquement qu’elle attendait un bébé.

S.L.