Coup dur pour le PJD

Le ministère de l’Intérieur a asséné un coup dur au PJD en le dépossédant d’une commune, dont le président PJDiste a été poursuivi en justice pour détournement de fonds publics, entre autres.

Le gouverneur de la province d’El Hajeb a décidé, ce mercredi 19 septembre, d’évincer Houssi Azizi, président de la commune d’Aïn Taoujtate, membre du Parti de la Justice et du Développement (PJD). Motif: sa arrestation et son absence du travail pendant six mois.

Selon la lettre, dont Le Site Info détient une copie, le gouverneur a invité les membres du Conseil communal à élire un nouveau président et le reste des membres du bureau, conformément aux conditions prévues par la loi réglementaire, dans un délai maximum de 15 jours.

Houssi Azizi était poursuivi en état de liberté après une plainte déposée contre lui par plusieurs membres du Conseil communal, l’accusant de dilapidation de fonds publics et d’avoir créé une entreprise au nom de son fils pour bénéficier des fonds de la commune…

La Cour d’appel avait annulé la décision du juge d’instruction qui l’avait poursuivi en état de liberté provisoire et a décidé de le poursuivre en état de détention provisoire compte tenu de la gravité des actes qui lui sont reprochés.

Hassan Manyani