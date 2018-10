Le coup de gueule d’une Marocaine contre le maintien de l’heure d’été (VIDEO)

Le projet de décret stipule l’ajout de 60 minutes à l’heure légale du Royaume fixée par l’article premier du décret royal n° 455.67 promulgué le 23 safar 1387 correspondant au 2 juin 1967, de manière à maintenir l’heure d’été en vigueur actuellement afin d’éviter les changements opérés à maintes reprises durant l’année et leurs répercussions à plusieurs niveaux. Le Maroc ne changera pas d’heure dimanche prochain et gardera le GMT+1.

“Nous avons élu ces responsables pour qu’ils prennent des décisions en faveur des Marocains, et non l’inverse”, a-t-elle encore martelé.

Depuis que le gouvernement a décidé de maintenir l’heure d’été toute l’année au Maroc, de plus en plus de voix s’élèvent sur les réseaux sociaux pour contester cette décision.