Corruption: un policier risque gros à Essaouira

Un fonctionnaire de police de grade d’Officier principal a été arrêté vendredi soir à Essaouira, pour son implication présumée dans une affaire d’extorsion et de corruption, apprend-on auprès du district provincial de sûreté de la ville.

Les services de la sûreté nationale d’Essaouira ont sérieusement réagi à une plainte déposée par un individu dans laquelle il prétendait avoir été victime d’extorsion de la part d’un fonctionnaire de police, sous prétexte d’intervenir en sa faveur dans une affaire de répression encore en phase d’enquête préliminaire, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), faisant savoir que les recherches et investigations menées à cet effet ont permis d’interpeller le fonctionnaire de police en flagrant délit de recevoir une somme d’argent en guise de pot-de-vin. Le mis en cause a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, en vue d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, conclut le communiqué.

S.L. (avec MAP)