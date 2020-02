Coronovirus: le Maroc autorise un avion colombien à survoler son espace aérien

La Colombie a demandé à plusieurs pays, dont le Maroc, l’autorisation pour un avion ‘Jupiter 757″ de la “Fuerza Aréa Colomniana de survoler leur espace aérien.

Cette demande a pour objectif de rapatrier dans leur pays des ressortissants colombiens de Wuhan, ville chinoise. Et ce, après la propagation de plus en plus endémique du coronavirus, en Chine notamment, mais aussi dans d’autres contrées, où le virus a fait jusqu’à présent des centaines de morts.

Selon un communiqué des Forces militaires de Colombie (Fuerzas Militares de Colombia), l’avion en question décollera, ce mardi 25 février, à destination de Wuhan d’une durée de 30 heures pour revenir à son point de départ le mercredi 26 février.

L’avion ne fera pas escale au Maroc, précise ledit communiqué. Mais il en fera à l’aller à Saint-Louis (Illinois) et Anchorage (Alaska) aux Etats-Unis. Il atterrira par la suite à Séoul (Corée du sud) pour permettre à l’équipage de se reposer avant de se rendre à Wuhan rapatrier les ressortissants colombiens.

De même qu’au retour en Colombie, l’avion fera deux escales, à Bombay (Inde) d’abord, puis à Séville (Espagne).

