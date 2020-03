Coronavirus: voici le numéro vert mis à la disposition des Marocains

Le Maroc a enregistré lundi son premier cas de coronavirus tandis que les analyses de laboratoire effectuées sur 32 cas suspects se sont révélées négatives.

D’après le ministre de la Santé Khalid Ait Taleb, l’état du citoyen marocain, dont le cas d’infection au coronavirus a été confirmé, est stable. Le patient, un jeune de 39 ans qui vient de rentrer de la ville italienne de Bergame, a présenté les symptômes de la maladie comme des difficultés respiratoires avec toux, sans souffrir de fièvre, a précisé le ministre lors d’une conférence de presse après l’annonce d’un premier cas confirmé du virus corona au Maroc.

“Admis à l’hôpital, le patient a subi des examens et une série d’analyses qui se sont révélées positives”, a déclaré Ait Taleb, soulignant que ce citoyen est actuellement placé en isolement dans l’un des hôpitaux de Casablanca pour une durée de 14 jours.

Par ailleurs, le responsable a appelé les citoyens et les médias à se fier aux directives publiées sur le site officiel du ministère de la Santé, et à travers les affiches, les dépliants et les capsules préparés à cet égard, en plus des vidéos visant à expliquer les moyens de transmission du virus ainsi que les précautions personnelles qui doivent être prises pour limiter sa propagation. “Les autorités ont mis à la disposition des citoyens un numéro vert pour les cas de besoin (0801004747)”, a-t-il affirmé. “En l’absence d’un médicament pour cette maladie et en attente des résultats des recherches menées dans quelques pays pour aboutir à un vaccin contre le virus, il est nécessaire pour les citoyens de prendre les précautions prônées par les autorités, individuellement ou collectivement”, a souligné le ministre.

H.M.