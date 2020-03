Coronavirus: voici la ville la plus touchée au Maroc

Casablanca est en tête des villes marocaines ayant enregistré des cas confirmés de Coronavirus, dont le total au niveau de l’ensemble du le territoire national s’établit à 225, jusqu’à mercredi.

Selon le ministère de la Santé, Casablanca se trouve en première position avec 58 cas confirmés, suivie de Meknès avec 35 cas, Marrakech (30 cas), Rabat (27), Fès (14) et Tanger (8).

De même, 7 cas ont été enregistrés dans la ville d’Agadir, suivie par Salé, Skhirat-Témara et Tétouan, avec 6 cas chacune, Kénitra et Khouribga (4 cas chacune), Oujda (3 cas) et Fkih Ben Salah et Errachidia (2 cas chacune).

Les villes de Al Hoceïma, Berkane, Bouârfa, Chichaoua, Essaouira, Guelmim, Khemisset, Nador, Settat, Sidi Slimane, Taourirt, Taroudant et Taza ont, elles, enregistré un cas confirmé chacune.

Le ministère de la Santé a, annoncé, mercredi que le nombre total d’infection au Covid19 a atteint 225 cas, révélant que le nombre de décès suite au virus s’élevait à six, tandis que le nombre de cas de guérisons est de sept.

S.L. (avec MAP)