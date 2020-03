Coronavirus: une youtubeuse marocaine placée en garde à vue

Les autorités de Fès ont arrêté mercredi Naima, la youtubeuse marocaine connue sous le nom de «Moui Naima» ou «Naima Al Badaouiya», pour avoir publié des contenus mensongers via les systèmes informatiques et refusé d’exécuter des travaux ordonnés par l’autorité publique.

Dans une vidéo largement partagée sur la Toile, la femme âgée de 48 ans nie l’existence de la pandémie du nouveau Coronavirus et incite à ne pas mettre en application les recommandations de prévention et les décisions préventives ordonnées par l’autorité publique pour faire face à la propagation de ce virus. «Coronavirus ? Ça n’existe pas ! Nous ne risquons rien tant que Dieu nous protège. Aujourd’hui, je compte me rendre au souk et prendre dans mes bras tous ceux que je croiserai», avait-elle affirmé.

Ses propos ont provoqué un véritable tollé sur la Toile, poussant certains internautes à lancer une campagne pour signaler la chaîne youtube de Naima. Quelques heures après, elle a été supprimée.

«Moui Naima» a été placée en garde à vue dans le cadre de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les circonstances exactes de cette affaire.

