Coronavirus: une vidéo mensongère fait tomber un multirécidiviste à El Jadida (DGSN)

La police judiciaire d’El Jadida a arrêté, ce jeudi, un multirécidiviste soupçonné d’implication dans une affaire d’ivresse publique, menace et participation à la réalisation et la diffusion d’une vidéo contenant des données numériques erronées au sujet de la pandémie du nouveau coronavirus.

La cellule centrale de suivi et de veille numérique pour lutter contre les fake news a constaté une vidéo montrant le suspect portant un masque et des habits semblables à ceux des équipes médicales et prétendant sa contamination au Covid-19, indique un communiqué de la DGSN, ajoutant que le prévenu menaçait et intimidait une citoyenne sur la voie publique en faisant semblant de tousser à côté d’elle en vue de la contaminer.

Les recherches et les investigations ont permis d’identifier le mis en cause, qui a été interpellé et placé en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée par le parquet compétent, afin de déterminer les tenants et aboutissants de ces actes criminels et d’élucider les motifs derrière la publication de cette vidéo qui porte atteinte à la sécurité et la sûreté des citoyens, conclut le communiqué.

M.S. (avec MAP)