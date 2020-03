Coronavirus: une Chinoise et une Marocaine suscitent l’admiration à Casablanca (VIDEO)

En plus de leur pénurie, les masques chirurgicaux de protection contre le covid-19, encore disponibles, connaissent une hausse des prix astronomique.

Deux jeunes femmes, conscientes que certains citoyens ne peuvent se procurer des masques sanitaires à cause de leur faible pouvoir d’achat, ont décidé de prendre une initiative aussi originale que louable. Et la caméra de Le Site info a suivi cette jeune marocaine et son amie chinoise pendant qu’elles distribuaient gratuitement des masques sanitaires aux passants, à Casablanca. Leur initiative solidaire n’a pas manqué de susciter l’admiration des personnes qui les ont vues à l’oeuvre.

A signaler que cette belle initiative d’une Marocaine et d’une Chinoise est une première au Maroc, mais d’autres initiatives similaires altruistes ont eu lieu précédemment dans d’autres contrées de par le monde, entreprises par des personnes bénévoles et de bonne volonté.

Par ailleurs , il est à rappeler que le ministère de l’Intérieur a annoncé, jeudi 19 mars, de nouvelles mesures préventives, dont la restriction des déplacements et l’instauration de l’état d’urgence, à partir de ce vendredi à 18h. Toutes ces mesures ont été prises pour endiguer la propagation du covid-19, sachant que 63 cas ont déjà été confirmés au Maroc, dont 3 décès.

Larbi Alaoui (avec Khadja Chafi)