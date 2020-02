Coronavirus: un restaurant chinois ferme ses portes à Fès

Après le tollé provoqué par les rumeurs selon lesquelles l’employé d’un restaurant chinois à Fès serait atteint de Coronavirus et aurait été transféré à l’hôpital, les habitants de la ville ont été surpris par la fermeture de l’établissement vendredi.

Selon une source de Le Site info, les raisons de cette fermeture n’ont pas été dévoilées.

Rappelons qu’une vidéo, qui avait été largement diffusée sur la Toile en début de semaine, avait fait le buzz. Sur cet extrait, une femme annonce qu’un employé dudit restaurant aurait été contaminé par le Coronavirus.

Contacté par Le Site info, la cheffe de service communication de la délégation du ministère de la santé a assuré que ces allégations sont totalement fausses, précisant qu’aucun cas suspect du virus n’a été signalé dans la ville.

«Le ministère de la santé a lancé les procédures, dispositifs et autres mesures stricts pour contenir tout cas épidémiologique et viral potentiel et détecter de manière précoce toute infection par ce virus. Le ministère tient également à communiquer avec les citoyens et la presse afin de balayer les rumeurs qui se multiplient actuellement», a expliqué notre source.

