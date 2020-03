Coronavirus: un numéro de téléphone pour contacter l’Ambassade du Maroc en France

L’Ambassade du Maroc en France a mis en place une cellule de veille en son sein et auprès des différents consulats du Royaume, dans le cadre du suivi des derniers développements liés à la propagation du coronavirus.

«Le Royaume du Maroc a, en concertation avec les autorités françaises, décidé de suspendre les liaisons aériennes, maritimes et terrestres entre le Maroc et la France. Une cellule de veille a été mise en place à l’ambassade et auprès des Consulats Généraux », indique l’ambassade marocaine dans un communiqué.

A cet effet, un numéro de téléphone (01 45 20 69 35) a été mis en place pour contacter les services concernés à l’ambassade, ainsi qu’un centre d’appel consulaire (0801 840 002).

Des numéros de téléphone ont été également mis en place au niveau des différents consulats du Maroc en France : Paris, (01 56 56 72 01 / 01 56 56 72 00), Lyon ( 06 44 37 15 98), Rennes (06 27 42 91 42), Strasbourg (06 20 19 55 28), Orly (07 51 20 02 50), Toulouse (07 58 55 74 50 / 06 05 75 76 04), Montpellier (06 69 77 98 27), Orléans (06 71 37 05 00), Bordeaux (06 51 17 64 82 / 07 63 41 79 09), Pontoise (06 12 12 64 22), Marseille (06 48 91 53 83), Villemomble (06 63 46 74 81), Bastia (06 29 22 84 72), Colombes (06 08 40 19 35), Lille (06 28 58 21 91) et Dijon (06 58 98 42 10).