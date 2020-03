Coronavirus: un enseignant s’attire les éloges des internautes (PHOTO)

La photo d’un enseignant en train de donner un cours à distance, avec de simples moyens de bord, n’a pas laissé les internautes indifférents. Tout au contraire, la Toile a positivement réagi aux efforts consentis par cet enseignant au profit de ses apprenants, confinés chez eux à cause de l’état d’urgence sanitaire décrété par les autorités marocaines.

Les moyens utilisés par ce professeur de français sont simplement son téléphone portable, une bouteille d’eau et un pot de fleurs. Le tout a été converti en matériel de tournage permettant de transmettre le cours aux élèves.

Les commentaires sur les réseaux sociaux vont dans le même bon sens admiratif. Et les internautes n’ont pas tari d’éloges envers ces “soldats de l’ombre” qui tiennent à accomplir leurs devoirs, malgré la situation exceptionnelle que vit le Maroc à cause du risque de la propagation du Covid-19.

Selon les internautes, les efforts consentis par les enseignants, femmes et hommes, méritent respect et considération. De la même façon que les efforts du personnel médical et paramédical, comme ceux des autorités sécuritaires doivent être évalués à leur juste valeur par ces temps maussades de crise.

L.A.