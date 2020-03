Coronavirus: un citoyen de Fès met son unité hôtelière à la disposition du ministère de la santé

Des initiatives citoyennes mettent du baume au cœur des Marocains par ces temps maussades et difficiles. Et Le Site info avait précédemment, évoqué plusieurs exemples d’initiatives de bienfaiteurs mettant la main à la pâte et à la poche pour prêter assistance aux efforts consentis par les autorités du pays concernant le risque de propagation du covid-19 au Maroc.

Cette fois-ci, ce sont plusieurs investisseurs, constatant le nombre de cas de coronavirus dans la Région Fès-Meknès, qui ont manifesté, à leur tour, leur désir d’apporter aide et assistance au ministère de la Santé en ces circonstances inquiétantes, voire dramatiques, que connaît notre pays.

Parmi eux, le propriétaire d’une unité hôtelière d’une capacité de 200 lits, a adressé une correspondance au directeur régional du ministère de la Santé de la province de Moulay Yacoub, proposant de mettre tout cela à l’entière disposition du Département du Pr Khalid Ait Taleb, afin d’y recevoir et de prodiguer les soins nécessaires aux personnes infectées par le covid-19.

Ce citoyen,-dont on ignore l’identité-, souligne que son action est aussi accompagnée par sa contribution pécuniaire au Fonds spécial de lutte contre le coronavirus.

Larbi Alaoui