Coronavirus: un cas suspect s’avère négatif à Marrakech

L’hôpital Ibn Zohr, à Marrakech, a reçu, dans la nuit du mardi au mercredi, un jeune homme souffrant d’un malaise respiratoire. Selon une source de Le Site info, le staff médical s’est muni de masques avant d’examiner le patient afin d’éviter tout risque de contamination au cas où il est touché par le Coronavirus.

Il s’est avéré, après les examens, que le jeune homme ne souffre que d’une bronchite aiguë et ne présente pas tous les symptômes similaires au virus chinois.

Le ministère de la Santé avait affirmé, pour rappel, que le plan national de veille et de riposte au virus Corona reste parfaitement adapté à la situation a annoncé, ajoutant qu’aucune mesure supplémentaire n’est à prendre.

“Le plan national de veille et de riposte au virus Corona reste parfaitement adapté à cette situation, avec ses quatre axes, comportant des actions de veille épidémiologique et médicale, de détection précoce et investigation épidémiologique et virologique, de prise en charge médicale et de coordination entre tous les intervenants”, indique le ministère de la Santé dans un communiqué.

“Les citoyennes et citoyens n’ont aucune mesure supplémentaire à prendre, en dehors des règles d’hygiène générale, nécessaires pour la prévention des virus à transmission aérienne, à savoir : le lavage fréquent des mains, la couverture de la bouche et du nez lors des efforts de toux ou d’éternuement, l’éviction des contacts étroits avec les malades souffrant de symptômes respiratoires”, poursuit la même source.

“Aucun cas de maladie au nouveau coronavirus n’a été, à ce jour, enregistré dans notre pays”, ajoute le ministère, précisant que trois cas de suspicion ont été identifiés par le système national de veille épidémiologique mais les analyses virologiques ont été négatives pour le nouveau coronavirus.

