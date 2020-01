Coronavirus: un cas suspect dans une ville du Maroc

Un hôpital à Chefchaoun a reçu le weekend dernier une ressortissante chinoise suspectée du Coronavirus qui a tué 80 personnes en Chine. Une source de Le Site info a indiqué que la jeune femme souffrant d’une grippe s’est rendue à l’établissement hospitalier pour faire les examens nécessaires.

Et d’ajouter que la ressortissante, qui réside dans une ville à 860 kilomètres de Wuhan, épicentre de l’épidémie, ne présente pas les signes du virus. Elle a finalement quitté l’hôpital après avoir subi des examens et reçu les soins nécessaires.

Rappelons qu le Maroc a instauré le contrôle sanitaire aux ports et aéroports internationaux, en vue de détecter précocement tout éventuel cas importé et d’enrayer la propagation du virus Corona, le cas échéant, a indiqué samedi le ministère de la Santé.

“Compte tenu des derniers développements de la situation épidémiologique mondiale, marqués par la confirmation du nouveau virus dans d’autres pays, notamment en Europe, le Maroc a instauré le contrôle sanitaire aux ports et aéroports internationaux, en vue de détecter précocement tout éventuel cas importé et d’enrayer la propagation du virus, le cas échéant”, souligne le département dans un communiqué.

Le ministère affirme qu’il continue de considérer que “le risque de propagation du virus sur le territoire national est faible et confirme, encore une fois, qu’aucun cas suspecté ni confirmé n’a été enregistré à ce jour”.

Il rassure l’opinion publique que le système national de veille et de surveillance épidémiologique a été renforcé et que le dispositif de diagnostic virologique et de prise en charge d’éventuels malades est opérationnel.

N.M.