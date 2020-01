Coronavirus: un cas suspect à Fès ? le ministère répond

Contrairement aux rumeurs qui ont circulé sur les réseaux sociaux, l’hôpital de Fès n’a reçu aucune ressortissante chinoise présentant des signes de Coronavirus.

Contacté par Le Site info, la cheffe de service communication de la délégation du ministère de la santé a assuré que ces allégations sont totalement fausses, précisant qu’aucun cas suspect du virus n’a été signalé dans la ville.

«Le ministère de la santé a lancé les procédures, dispositifs et autres mesures stricts pour contenir tout cas épidémiologique et viral potentiel et détecter de manière précoce toute infection par ce virus. Le ministère tient également à communiquer avec les citoyens et la presse afin de balayer les rumeurs qui se multiplient actuellement», a expliqué notre source.

Rappelons que le bilan de l’épidémie de pneumonie virale coronavirus s’élève à 132 morts en Chine et plus de 6012 personnes contaminées, selon des données actualisées des autorités chinoises. La pneumonie aiguë causée par le coronavirus s’est propagée rapidement dans 30 provinces de la Chine continentale. Des cas ont été signalés aussi en Thaïlande, en Corée du Sud, au Japon, à Taïwan, à Macao, à Hong Kong, aux États-Unis, à Singapour, en Malaisie, en France, au Canada, aux Emirats arabes Unis et en Allemagne.

N.M.