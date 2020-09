Coronavirus : situation inquiétante à Casablanca

Mille neuf cent quarante et un (1.941) nouveaux cas d’infection au coronavirus (Covid-19) et 1.143 guérisons ont été enregistrés au Maroc au cours des dernières 24 heures, a annoncé mardi le ministère de la Santé. La situation est particulièrement inquiétante à Casablanca.

Ce nouveau bilan porte à 75.721 le nombre de contaminations depuis le premier cas signalé le 2 mars et à 57.239 celui des personnes totalement rétablies, soit un taux de guérison de 75.6%, a précisé le ministère dans son compte rendu quotidien. Le nombre de décès est passé à 1.427 avec 33 nouveaux cas enregistrés au cours des dernières 24 heures, selon la même source. Le taux de létalité est de 1,9%.

La situation est particulièrement inquiétante à Casablanca où 628 cas ont été enregistrés en 24 heures ce mardi. Il s’agit du deuxième record des contamination dans la ville en une journée. Dimanche dernier, de 773 cas avait été recensés à Casablanca.

Cela rappelle la situation à Tanger durant le mois d’août. Des mesures drastiques avaient alors été instaurées, ce qui avait permis une diminution du nombre de cas et une stabilisation de la situation.

Les décès se répartissent entre les régions de Casablanca-Settat (8), Marrakech-Safi (7), Fès-Meknès (5), Darâa-Tafilalet (4), Rabat-Salé-Kénitra (3), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (03), Beni Mellal-Khénifra (02) et l’Oriental (1). Les nouveaux cas, quant à eux, se répartissent entre les régions de Casablanca-Settat (737, dont 628 à Casablanca), Rabat-Salé-Kénitra (306), Darâa-Tafilalet (203), Béni Mellal-Khénifra (160), Marrakech-Safi (121), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (118), Sous-Massa (95), l’Oriental (75), Dakhla-Oued Eddahab (69), Fès-Meknès (46) et Guelmim-Oued Noun (11). Le nombre de cas exclus s’élève à 2.039.669, après 21.158 nouvelles analyses négatives.

Les cas actifs ont atteint le nombre de 17.055, avec une prévalence de l’ordre de 47/100.000 habitants. Concernant les cas sévères ou critiques, ils sont au nombre de 240, dont 51 placés sous intubation. Le taux d’incidence cumulé est de 208.5/100.000 habitants, contre une incidence de 24h établie à 5.3/100.000 habitants.

Le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, a annoncé, ce mardi, la mobilisation d’un soutien logistique « substantiel » au profit de la ville de Casablanca qui fait face à la recrudescence des foyers de contamination au nouveau coronavirus (covid-19).

« Casablanca, cœur battant du Maroc sur les plans économique, social et commercial, profitera d’un appui logistique important, de la mobilisation de ressources humaines et de l’augmentation de la capacité des services de réanimation », a fait savoir Ait Taleb dans une déclaration à la presse au terme d’une réunion technique avec le ministre de l’Industrie, du commerce, de l’économie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy et le Wali de la région Casablanca–Settat, gouverneur de la préfecture de Casablanca, Said Ahmidouch.

Et de poursuivre: « C’est une gestion proactive qui va nous permettre éventuellement de faire face à une recrudescence de la situation épidémiologique ».

Casablanca a connu, récemment, une croissance important des cas positifs, ce qui a nécessité de passer à une vitesse supérieure en matière de lutte contre le covid-19, a rappelé Ait Taleb, ajoutant que les mesures drastiques mises en place permettront d’évaluer la situation durant les 14 prochains jours dans la perspective d’inverser cette tendance croissante.

« La situation telle qu’elle est aujourd’hui, reste maîtrisable et contrôlable, mais nous avons l’obligation et le devoir de mettre le dispositif nécessaire pour faire face à une telle recrudescence du nombre de cas graves », a-t-il dit.

En outre, le ministre a indiqué qu’un travail technique sera effectué pour permettre aux malades non-covid d’accéder aux traitements, notant que Casablanca dispose d’un personnel médical et paramédical important. Ait Taleb a également rappelé les indicateurs inquiétants de la situation épidémiologique à Casablanca, notamment le fait que la ville abrite 42% des cas notifiés quotidiennement, 40% des formes graves et 38% du nombre de décès enregistré à l’échelle nationale.

B.R.