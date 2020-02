Coronavirus: Ramid fait le point sur la situation au Maroc

Aucun cas d’infection au coronavirus n’a été enregistré jusqu’à présent au Maroc, a indiqué ce lundi à Rabat le ministre d’État chargé des droits de l’Homme et des relations avec le Parlement, Mustapha Ramid.

Le système national de veille et de surveillance épidémiologique a permis le suivi des cinq cas suspects, dont les résultats des analyses ne correspondaient pas au nouveau coronavirus, a souligné le ministre qui s’exprimait lors de la séance hebdomadaire des questions orales à la Chambre des représentants, précisant que parmi ces cinq cas, trois sont en fait liés à la grippe saisonnière

Le ministre a assuré que toutes les mesures préventives ont été adoptées afin de parer à tout risque de propagation de la maladie, conformément aux Hautes instructions Royales, évoquant à cet égard la mise sur pied d’une commission mixte pour la surveillance épidémiologique et la prise de mesures nécessaires. Cette commission est composée du ministère de la Santé, de la Gendarmerie royale, des services de la médecine militaire, du ministère de l’Intérieur, de la Protection civile et d’autres intervenants.

S’agissant des mesures de prévention, le responsable a relevé que l’exécutif, conscient de l’importance de la veille et la vigilance sanitaires et des mesures proactives dans les cas d’urgence, a pris les mesures préventives requises au niveau du contrôle des points de passage, du suivi et de la vigilance épidémiologiques, de la prise en charge d’éventuels cas, de la communication et la prise en charge des membres de la communauté marocaine résidant en Chine.

En ce qui concerne les points de passage, a-t-il expliqué, le dispositif de vigilance et de surveillance sanitaire a été renforcé dans les aéroports internationaux en ce sens que tous les passagers en provenance de Chine via des vols directs ou indirects sont soumis au contrôle par caméras thermiques, de même qu’ils sont sensibilisés par une documentation conçue à cet effet.

En matière de surveillance épidémiologique et de vigilance, Ramid a souligné qu’une batterie de mesures ont été prises dont la publication d’une circulaire portant sur la définition de la maladie et des moyens de la signaler, la mise en place d’un programme de formation des cadres de la santé au niveau des régions et des provinces, le suivi continu de la situation épidémiologique internationale, ainsi qu’une évaluation quotidienne du danger potentiel pour le Royaume avec la mise à jour régulière des mesures de lutte contre le virus.

Il a en outre noté qu’au volet de la prise en charge, une liste des hôpitaux dédiés à l’accueil de cas potentiels a été établie, tandis que des moyens de protection ont été mis à la disposition des régions et des provinces.

Sur le plan de la communication et dans le cadre de sa stratégie de communication sur le suivi du nouveau virus corona, a-t-il poursuivi, le ministère de la Santé a régulièrement interagi avec l’opinion publique nationale sur l’évolution de la situation épidémiologique nationale et internationale par le biais de communiqués ou directement sur les divers médias ou bien via le numéro de téléphone “Allô Yakada”.

Evoquant la situation des Marocains résidant dans la ville chinoise Wuhan, berceau de la maladie, il a affirmé qu’en application des Hautes directives royales, le ministère de la Santé a pris en partenariat avec les secteurs concernés toutes les mesures nécessaires pour assurer le rapatriement de 167 citoyens marocains établis dans la région de Wuhan, en mobilisant une équipe médicale composée d’épidémiologistes, de psychologues et d’infirmiers afin de leur garantir un accompagnement sanitaire et un soutien psychologique appropriés dans leur voyage de retour vers le Royaume.

M.D. (avec MAP)