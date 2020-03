Coronavirus: Rachid Rafik reporte son spectacle (PHOTO)

Rachid Rafik a décidé de reporter son one man show, initialement prévu samedi 14 mars à Oujda, à cause du coronavirus.

Contacté par Le Site info, l’humoriste a indiqué que le spectacle, qui devait avoir lieu au théâtre Mohammed V d’Oujda, a été reporté à une date ultérieure. Sur sa page Instagram, Rachid Rafik a écrit : «Je présente mes excuses aux habitants d’Oujda suite au report de mon spectacle à cause du coronavirus», accompagné de l’affiche du one man show.

L’humoriste Yassar avait également dû annuler son spectacle qui devait avoir lieu samedi dernier à Mohammedia. Via sa page officielle sur le réseau social Instagram, Yassar a publié un post et une vidéo afin de faire part à ses fans de cette annulation, à cause du covid-19. L’humoriste en a profité pour présenter ses excuses et ses regrets aux spectateurs et à ses followers qui attendaient d’aller voir et applaudir son “one man show”.

Contacté par les autorités locales de Mohammédia à propos de cette annulation, Yassar a également écrit qu’il avait été fort surpris par la décision du ministère de la Culture d’interdire tout rassemblement à cause du coronavirus.

H.M. et L.A.