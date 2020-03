Coronavirus/Rabat: les nouvelles mesures de la Cour d’appel

Le parquet près la Cour d’appel de Rabat a annoncé la mise en place de mesures immédiates afin de réduire l’affluence de justiciables et d’usagers, dans le cadre des efforts visant à enrayer la propagation du nouveau Coronavirus (Covid-19).

Dans un communiqué, le parquet près la Cour d’appel de Rabat a indiqué que pour les renseignements, les réponses aux questions urgentes et le signalement des crimes, un numéro de téléphone (0537.56.42.02) et deux numéros de fax (0537.56.41.96 et 0537.56.42.03) sont mis à disposition, ainsi qu’une une adresse e-mail pour le dépôt de plainte [email protected]

Le parquet a confirmé qu’il veillera à ce que toutes les mesures appropriées soient déployés pour traiter les cas urgents en temps opportun.

Le président du Ministère public a appelé, lundi, les citoyens à déposer leurs plaintes auprès des procureurs généraux du Roi près les cours d’appel et des procureurs du Roi près les tribunaux de première instance par fax ou e-mail ou via le site web du Ministère public: www.pmp.ma, afin de réduire l’affluence aux juridictions et, par-là, le risque de propagation du Coronavirus.

