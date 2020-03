Coronavirus: qu’adviendra-t-il des touristes marocains confinés à l’étranger?

En plus des MRE dans l’impossibilité de rentrer au pays depuis que les liaisons aériennes et maritimes ont été suspendues, d’un commun accord avec plusieurs pays étrangers, d’autres Marocain(e)s, -des touristes cette fois-ci-, sont confinés en France, en Espagne et en Italie essentiellement.

Ces compatriotes ne savent plus à quel saint se vouer pour retrouver leurs domiciles et leurs familles. Et l’on se demande si le gouvernement pense à une solution pour les rapatrier au plus vite avant que leur situation ne devienne encore plus insupportable.

La crainte de contracter le Covid-19 s’ajoute à d’autres soucis concernant leur budget qui se rétrécit chaque jour comme une peau de chagrin, surtout pour ceux d’entre eux qui sont descendus dans des hôtels ou des pensions et qui prennent leurs repas dans des restos. Ajoutez à ces tracas, le souci de voir la validité de leurs titres de séjour largement dépassée!

A ce propos, la France a pris une excellente décision et le souhait demeure pour que d’autres pays, où des détenteurs d’un titre de séjour ne peuvent pas retourner chez eux, en fassent de même. En effet, selon plusieurs médias hexagonaux, la préfecture de police de Paris a annoncé, hier lundi 16 mars, la prolongation de trois mois de la validité des documents de séjour “des étrangers en situation régulière”, dont les touristes, de bien entendu.

Des Marocains, en séjour touristique en Espagne, ne savent pas où donner de la tête et, certains, confinés à Algésiras, essayent de contacter le consulat du Royaume, à Malaga, dans l’espoir qu’on leur trouve un moyen de rentrer au bercail. En attendant, ils espèrent que l’Espagne prendra la même mesure concernant la prolongation des documents de séjour, a confié une R’batie, Farida B., à Le Site Info, bloquée depuis quelques jours à Algésiras mais heureusement chez des membres de sa famille.

Ces Marocains, en bonne santé, se morfondent sur l’autre rive de la Méditerranée, et plus particulièrement ceux qui n’ont pas la chance d’être hébergés par un membre de la famille résidant à l’étranger ou par une connaissance.

Et à propos d’hébergement et d’hospitalité, saluons très fort ces familles marocaines qui proposent bénévolement d’accueillir chez eux des touristes étrangers bloqués au Maroc et ne pouvant pas rentrer chez eux! Chapeau bas à ces citoyens qui font leur la légebdaire hospitalité marocaine!

Larbi Alaoui