Coronavirus: opération de désinfection des avenues et rues de Rabat (VIDEO)

Ce soir du lundi 13 avril, les autorités de la capitale ont entrepris une vaste opération de décontamination et de désinfection des avenues et des rues de la ville.

Ainsi vers 22h, l’équipe de désinfection est intervenue dans le quartier Al Mouhit (l’Océan), après avoir sillonné d’autres quartiers de Rabat.

Très applaudis des balcons de la rue Ankara par certains riverains,les membres de cette équipe,encadrés par des éléments des forces auxiliaires,ont consciencieusement désinfecté tous les coins et recoins de la rue. Et ce, après avoir opéré de même dans les rues avoisinantes (Accra,Bamako,Belgrade,Berlin,etc).

Cette opération nocturne,similaire à d’autres entreprises précédemment et menées dans d’autres villes marocaines,depuis la première quinzaine du mois de mars dernier,entre dans le cadre de la lutte contre le risque de propagation du covid-19 au Maroc.

Equipés de masques de protection,de combinaisons et de matériel adéquat (lances de propulsion,entre autres),les personnes chargées du lavage et de la désinfection étaient suivis par une estafette banalisée et par une voiture de couleur noire,ayant sûrement à son bord un haut responsable dont le rôle est la supervision de l’opération.

De surcroît, l’équipe a découvert un pauvre clochard,à qui certains habitants offrent de la nourriturede temps en temps, qui dort chaque nuit au seuil d’un garage de la rue Ankara. Une discussion,dont l’on ignore la teneur,a eu lieu entre ce pauvre SDF et des éléments des forces auxiliaires et certaines des personnes chargées de la désinfection.

Suite à cela, le clochard, dont personne dans la rue ne connaît ni le nom, ni l’origine,ni les circonstances qui l’ont conduit à choisir ce lieu pour y passer ses nuits, a été embarqué dans l’estafette. Mais d’une façon très touchante,avec l’aide de deux personnes très précautionneuses,répétant”B’chwiya 3lih”(Allons-y tout doucement!).

Sûrement,le pensons-nous et l’espérons,qu’il va être conduit dans une maison de bienfaisance de la ville ou des environs.

Et ainsi,les autorités de Rabat auront fait double oeuvre utile, cette nuit du lundi 13 avril. Qu’elles en soient remerciées en ces temps difficiles où la solidarité citoyenne agissante de tous est de plus en plus de mise!

Larbi Alaoui