Coronavirus: nouvelles rassurantes des étudiants marocains au Sénégal

Les étudiants marocains au Sénégal continuent de loger dans leurs cités universitaires respectives et ce, malgré la fermeture des campus universitaires au Sénégal, dans le cadre des mesures prises pour circonscrire les effets de la pandémie du coronavirus, apprend-on mercredi auprès de l’ambassade du Maroc à Dakar.

L’Ambassade tient à rassurer les parents et proches des étudiants et étudiantes marocains dans les cités universitaires des villes sénégalaises de Dakar, Saint Louis, et Thiès que ces étudiants, au nombre de 140, continuent de loger dans leurs cités universitaires respectives et ce malgré la fermeture de ces Cités, dans le cadre des mesures prises par le gouvernement du Sénégal visant à circonscrire les effets de la pandémie du coronavirus, indique un communiqué de l’ambassade.

Les services de l’Ambassade sont en contact permanent avec les étudiants concernés ainsi qu’avec les autorités sénégalaises et ce, depuis l’annonce de la suspension des études et la fermeture des Cités universitaires, afin que les mesures prises dans le cadre de la lutte contre l’épidémie du coronavirus n’affectent pas les conditions de vie de ces étudiants, poursuit la même source.

A cette occasion, l’Ambassade du Royaume du Maroc à Dakar tient à remercier vivement les autorités sénégalaises et particulièrement les hauts responsables du Ministère de l’Enseignement Supérieur, pour leur sollicitude constante et réitérée à l’endroit de la communauté estudiantine marocaine au Sénégal, conclut le communiqué.

Dans le cadre du suivi des développements de la pandémie du coronavirus et son impact sur les ressortissants marocains établis à l’étranger, l’Ambassade du Maroc à Dakar avait mis en place depuis le week-end dernier, rappelle-t-on, une cellule de crise et de communication à l’adresse des ressortissants marocains établis au Sénégal, en Gambie, en Guinée Bissau et au Cap Vert.

Voici par ailleurs les numéros de contacts de l’ambassade annoncés à cet effet :

Pour l’ensemble du public :

+ 221 776 925 494

+ 221 772 434 427

Pour les étudiants :

+221 773 360 093

+221 778 738 103

+221 785 844 808

Email: [email protected]

M.S. (avec MAP)