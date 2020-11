Coronavirus: mesures renforcées dans une ville du Maroc

Les autorités de la ville de Taounate ont décidé de prendre de nouvelles mesures restrictives pour endiguer la propagation du Covid-19, suite à la recrudescence des cas de coronavirus.

Il s’agit de la fermeture des cafés et des restaurants à 20h, avec interdiction de diffuser les matchs de foot. Les jardins, parcs et terrains de proximité ferment définitivement jusqu’à nouvel ordre. Ces mesures sont entrées en application depuis vendredi et resteront en vigueur pour 15 jours renouvelables apprend-t-on de source proche.

M.F.