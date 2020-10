Coronavirus: mesures renforcées dans le sud du Maroc

La Wilaya de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra a annoncé le renforcement des mesures sanitaires au niveau de la province de Lâayoune afin d’endiguer la propagation du coronavirus.

Un communiqué de la Wilaya annonce que « la province de Laâyoune a dernièrement connu une recrudescence des nouveaux cas d’infection par le coronavirus, spécialement dans les milieux familiaux, suite aux contacts avec des visiteurs d’autres régions ».

Le communiqué ajoute que les autorités ont décidé d’interdire les mariages, funérailles et tout autre rassemblement de plus de dix personnes. La Wilaya a par ailleurs appelé les citoyens au respect des mesures sanitaires recommandées par le ministère de la Santé: port du masque, distanciation physique et lavage des mains. Et de souligner qu’elle prendra toutes les mesures nécessaires contre les contrevenants.

M.F.