Coronavirus: mesures renforcées à l’aéroport de Casa depuis l’annonce du premier cas

Une source fiable a affirmé que les différences équipes exerçant au sein de l’aéroport international Mohammed V de Casablanca sont mobilisées et fin prêtes à toute éventualité. Et ce, concernant la détection de cas de passagers soupçonnés d’être infectés par la coronavirus.

Cette mobilisation est d’autant plus accrue après l’annonce officielle faisant état du premier cas avéré de contamination au Maroc. De même, ajoute la même source, le ministère de la Santé et la Commission de veille et de surveillance épidémiologique ont mis à la disposition de l’aéroport des équipes médicales spécialisées. Celles-ci ont pour mission de s’occuper du suivi de l’état de santé des passagers débarquant à la capitale économique du Royaume.

A signaler également que l’aéroport Mohammed V ne connaît aucune sorte d’état d’alerte, ni nulle espèce de “couvre-feu”, comme des oiseaux de mauvais augure l’ont faussement colporté. Cependant, précise notre source, il est prêt à toute contingence à propos de cas enregistrés de coronavirus suspectés.

A.T.