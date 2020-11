Coronavirus: mesures renforcées à Khouribga

Les autorités de la ville de Khouribga ont décidé de renforcer les mesures sanitaires pour 14 jours suite à la recrudescence du nombre de cas de coronavirus.

Les autorités ont ainsi décidé de renforcer le contrôle au niveau des entrées et sorties de la ville et placer des barrages en ville afin de limiter les déplacements des habitants. Les cafés de la ville sont désormais interdits de diffuser les matchs de foot et les parcs et aires de jeu fermeront leurs portes à 18h.

Les commerces, cafés, restaurants et lieux d’activités artisanales ferment quant à eux à 22h. Les rassemblements sont également interdits, et les contrôles seront renforcés concernant le port du masque et la distanciation sociale.

M.F.