Coronavirus : mesures renforcées à Kénitra

La commission provinciale de veille et de suivi à Kénitra va revoir l’horaire de fermeture des cafés, restaurants et établissements commerciaux de la ville, a appris Le Site info de source proche. La décision a été prise à cause de la recrudescence des cas de coronavirus.

La source ajoute qu’un couvre-feu sera imposé à Kénitra à partir de mercredi. Les hammams et salles de massages seront également fermés jusqu’à nouvel ordre.

Pour rappel, la région de Rabat-Salé-Kénitra a enregistré, lundi, 875 nouveaux cas dont 314 à Kénitra.

M.F.