Coronavirus: mesures préventives plus strictes au port de Dakhla

Les autorités du port de la ville de Dakhla ont pris des messures préventives plus strictes et des décisions sanitaires plus méticuleuses en ce concerne d’évenuels cas de coronavirus.

Selon le quotidien arabophone “Al Massae”, ces mesures concernent essentiellement les bateaux en provenance de pays où des cas de coronavirus ont été officiellement déclarés.

Dans le même cadre, la Direction régionale de santé Dakhla-Oued Eddahab a annoncé la composition d’une commission au port de la ville, formée de cadres de toutes les parties prenantes. Laquelle commission a pour mission de se pencher sur un plan de préparation et de riposte à l’infection par le coronavirus.

Ce programme consiste à la surveillance des bateaux en provenance de pays touchés par le virus, et particulièrement ceux venus de Chine. Il concerne aussi, précise la même source, les voyageurs en provenance d’Europe et ayant séjourné dans un pays ou des cas de coronavirus se sont avérés.

