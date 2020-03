Coronavirus/M’diq: un agent d’autorité prend le parti de deux Algériens (VIDEO)

Deux Algériens doivent une fière chandelle à un agent d’autorité de la ville de M’Diq. Locataires d’une maison, ils n’ont pas payé les factures d’eau et d’électricité, ce dont a profité le propriétaire pour procéder à leur évacuation.

Mais les autorités locales ne l’ont pas entendu de cette oreille et après avoir entendu les deux gens qui ont invoqué les circonstances exceptionnelles dues à l’état d’alerte générale à cause du covid-19. Et un agent d’autorité a réussi, mercredi dernier, à convaincre le propriétaire de revenir sur sa décision en lui promettant qu’il s’acquittera lui-même du montant de la facture d’eau et d’électricité.

Selon l’enregistrement vidéo, l’agent d’autorité s’est adressé au propriétaire d’une manière aussi citoyenne que ferme.”Nous vivons une situation difficile dû à un état d’alerte sanitaire général. Où voulez-vous que ces jeunes gens aillent? Vous auriez dû exprimer par les faits l’hospitalité marocaine en demandant à nos frères algériens de rester à la maison au lieu d’avoir pensé à les en chasser!”.

L.A.