Coronavirus: Marocains d’Egypte, ceci vous concerne

L’ambassade du Royaume en Egypte a annoncé ce lundi la mobilisation de ses services pour accompagner et renseigner les Marocains résidant ou présents temporairement en Égypte, et ce suite à la décision de suspendre les vols internationaux vers et depuis le Maroc dans le but de limiter les effets désastreux de la propagation de l’épidémie de coronavirus.

Le service consulaire est à la disposition des ressortissants marocains pour fournir les services consulaires et délivrer tout document administratif qui relève de sa compétence, indique l’ambassade dans un communiqué.

Il a été procédé également à la mise en place de deux numéros de téléphone pour répondre aux interrogations des citoyens (0227359849 et 0227359677).

Et d’ajouter que les ressortissants marocains peuvent également demander au service consulaire la prolongation de la validité du visa touristique jusqu’à la réouverture de l’espace aérien marocain.

Le communiqué recommande aux Marocains qui résident temporairement en Egypte de communiquer avec la compagnie aérienne qui assure le vol de retour afin de reprogrammer le voyage dans l’attente de la décision de reprendre les vols entre le Maroc et l’Egypte, et délivrer aussi des copies de leurs passeports, billets, adresses de résidence et numéros de téléphone.

M.S. (avec MAP)