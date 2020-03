Coronavirus: Marocains de Pérou et de Bolivie, ceci vous concerne

L’Ambassade du Royaume du Maroc au Pérou et en Bolivie a annoncé, dimanche, la création d’une cellule de suivi et de communication au profit des membres de la communauté marocaine établie dans ces deux pays, dans le cadre de l’accompagnement de la situation aux niveaux international et régional liée à la propagation du nouveau coronavirus.

L’ambassade a indiqué dans un communiqué avoir mis à la disposition des Marocains résidant au Pérou et en Bolivie, un numéro de téléphone pour joindre ses services en cas de besoin : 0051 989 998 761.

Les membres de la communauté marocaine peuvent également contacter la Cellule de suivi et de communication via l’e-mail suivant: [email protected]

Par ailleurs, l’Ambassade du Royaume a appelé tous les Marocains résidant au Pérou et en Bolivie à suivre les directives, les décisions et les mesures émises par les autorités péruviennes et boliviennes au sujet de la propagation du nouveau coronavirus.

S.L. (avec MAP)