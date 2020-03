Coronavirus: Marocains de Belgique, ceci vous concerne

L’ambassade du Maroc en Belgique a annoncé, ce vendredi, avoir mis sur pied une cellule de veille et d’accompagnement des membres de la communauté marocaine, dans le cadre du suivi des derniers développements liés à la propagation du coronavirus dans le plat pays.

Cette cellule a été mise en place au niveau de l’ambassade et notamment auprès des différents consulats du Royaume du Maroc en Belgique, indique un communiqué de l’ambassade.

L’ambassade du Maroc en Belgique précise avoir mis à la disposition des membres de la communauté marocaine les numéros de téléphone ci-dessous pour leur permettre de contacter lesdits services :

– Ambassade du Royaume du Maroc en Belgique : 003227400125

003227361100

– Consulat du Royaume du Maroc à Bruxelles : 003223495187

0032493874491

– Consulat du Royaume du Maroc à Anvers : 003237405111

– Consulat du Royaume du Maroc à Liège : 003242599840

L’ambassade appelle les membres de la communauté marocaine résidant en Belgique à respecter les mesures de restriction importantes annoncées jeudi par le Conseil National de Sécurité (CNS) en vue d’éviter la propagation du virus, les invitant à consulter le site “https://www.info-coronavirus.be” pour avoir de plus amples informations sur ces mesures.

Il rappelle, par ailleurs, que l’exécutif des Musulmans de Belgique a publié vendredi un communiqué dans lequel “il demande aux imams et aux responsables de toutes les mosquées de Belgique, de fermer les portes des lieux de culte au public et suspendre toutes les activités dès ce vendredi 13 mars et ce jusqu’au 03 avril prochain au moins : les cinq prières quotidiennes, les cours coraniques de religion et de langue arabe dispensés aux adultes et aux enfants, ainsi que les conférences et toutes autres activités en groupes”.

M.S. (avec MAP)