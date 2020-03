Coronavirus/Maroc: voici le nombre de cas suspects

Le nombre de cas suspects de coronavirus est en hausse au Maroc. D’après les dernières données du ministère de la Santé, le nombre de personnes soupçonnées d’être infectées par le virus est passé à 740. Ces derniers ont été exclus suite à des tests négatifs effectués au laboratoire.

Rappelons que 55 nouveaux cas d’infection au nouveau coronavirus ont été confirmés au Maroc dans les dernières 24 heures, portant à 225 le nombre total de cas de contamination. Le nombre de décès dus au virus s’élève à six, tandis que le nombre des cas guéris s’élève pour l’instant à sept. Le total des cas confirmés au Royaume est réparti comme suit: la région Casablanca-Settat, la région Rabat-Salé-Kénitra, la région Fès-Meknès, la région Marrakech-Safi, la région Tanger-Tétouan-El Hoceima, la région Souss-Massa, l’Oriental, la région Beni Mellal-Khénifra, la région Draa Tafilalt et la région de Guelmim-Oud Noun.

Le ministère de la Santé invite les citoyennes et les citoyens à respecter les règles d’hygiène et de sécurité sanitaire et à adhérer, en toute responsabilité et dans un esprit de patriotisme, aux mesures préventives annoncées par les autorités marocaines.

H.M.