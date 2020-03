Coronavirus/Maroc: un compte bancaire pour verser vos dons

Dans le cadre de l’effort national de prévention et de lutte contre la pandémie du Coronavirus COVID-19 et ses effets, et afin de permettre aux personnes, physiques ou morales, d’y contribuer, il a été procédé à la création d’un compte d’affectation spéciale n°: 3.1.0.0.1.13.030, intitulé “Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du Coronavirus La Covid-19”, indique le ministère de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration.

Ainsi, les personnes intéressées sont invitées à verser leurs dons au compte d’affectation spéciale susvisé par virement bancaire sur le compte : RIB 001 810 00 780 002 011 062 02 21, ouvert sur les livres de BANK AL-MAGHRIB /RABAT, au nom du Trésorier Ministériel auprès du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration, souligne la même source.

Les versements des dons peuvent être effectués aussi auprès des comptables publics relevant de la Trésorerie Générale du Royaume exerçant au niveau national (Trésoriers Ministériels, Trésoriers Régionaux, Trésoriers préfectoraux et provinciaux et percepteurs) ainsi qu’au niveau des agents comptables auprès des missions diplomatiques et consulaires du Maroc à l’étranger, à charge pour ces différents comptables d’en transférer les sommes ainsi perçues, au Trésorier Ministériel auprès du Ministère de l’Economie des Finances et de la Réforme de l’Administration en sa qualité de comptable assignataire dudit compte, ajoute le ministère.

S.L. (avec MAP)