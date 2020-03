Coronavirus/Maroc: suspension de la délivrance des passeports

Le ministère de l’Intérieur a annoncé la suspension, à compter de ce jeudi 19 mars et jusqu’à nouvel ordre, du service de délivrance des passeports par l’ensemble des préfectures et provinces, et de dépôt des nouvelles demandes d’obtention du passeport biométrique, sauf en cas d’urgence justifiée.

Cette décision entre dans le cadre des mesures préventives prises pour faire face à la situation exceptionnelle relative au danger de propagation du coronavirus au niveau du territoire national, indique le ministère dans un communiqué.

M.S. (avec MAP)