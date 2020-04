Coronavirus/Maroc: les gestes solidaires des forces de l’ordre applaudis par la Toile

Ces temps pénibles d’état d’urgence et de confinement, à cause du covid-19, révèlent chaque jour un élan de solidarité et d’entraide qui se faisait rare auparavant. Et les réseaux sociaux ne cessent de tarir d’éloges sur ces citoyens qui pensent à autrui et pensent aussi aux chats de gouttière et aux pigeons, à Casablanca et d’autres villes marocaines.

La Toile marocaine s’intéresse également aux gestes solidaires dont font preuve des éléments des forces de l’ordre. Qu’ils appartiennent à la Sûreté nationale, aux Forces auxiliaires, à la Protection civile ou à une autre instance sécuritaire, ces femmes et ces hommes ont eu droit au respect et à l’estime, ainsi qu’à l’immense admiration des internautes.

Les photos de ces actions humanitaires ont été largement diffusées et positivement commentées, montrant des éléments des forces de l’ordre, en uniforme de fonction, prêter main forte à des personnes âgées, sur la voie publique ou au sein d’un souk populaire.

Ainsi, une photos prise à Fès fait voir un élément des Forces auxiliaires aider une vieille femme à porter ses courses jusqu’à chez elle. Une photo similaire a été prise au marché de la rue de Londres, au quartier Al Mouhit (l’Océan) à Rabat. La photo a eu le même succès et a suscité la même gratitude vis-à-vis de nos forces de l’ordre.

Un troisième cliché, pris par un citoyen (dans une ville qu’il omis de citer) a également fortement ému les internautes. Celui où l’on voit un policier fournir un masque bavette à une femme très âgée, tout en l’aidant à mettre convenablement le masque de protection.

Toutes ces photos ont été appréciées sur les réseaux sociaux et commentées d’une façon très élogieuse. Les internautes ont ainsi exprimé leurs vifs remerciements et leur grande gratitude à ces femmes et à ces hommes en uniforme.

Tous ces héros du temps du covid-19 ont su si bien concilier leur devoir de fonction de maintien de l’ordre public et leur fibre citoyenne de soutien et de solidarité envers autrui, en général, et vis-à-vis de nos seniors, en particulier.

Larbi Alaoui (avec Khadija Chafi)