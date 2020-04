Coronavirus/Maroc: le plus grand nombre de cas confirmés se trouve à…

C’est la capitale économique du Royaume qui, pour l’heure, détient le triste record du plus grand nombre de cas confirmés de covid-19.

Selon le ministère de la Santé et le bilan enre-gistré jusqu’à 10h de ce jeudi 9 avril, via le portail officiel du coronavirus au Maroc, la Région Casablanca Settat est en tête de liste avec 397 cas de personnes contaminées.

Suivent la Région Marrakech-Safi (256 cas), la Région Rabat-Salé-kénitra(207 cas). Quant à la région Fès-Meknès, elle compte 165 cas confirmés de covid-19.

Voici ci-dessous où en est la situation épidémiologique dans les autres Régions du Maroc et le nombre de cas avérés pour chacune:

Tanger-Tétouan-Al Hoceima (111); l’Oriental (76); Daraâ-Tafilalet (67); Béni Mellal-Khénifra (40) et Souss-Massa (20). Concernant la Région Laâyoune-Sakia El Hamra, 4 cas confirmés ont été enregistrés. Et à Dakhla-Oued Eddahab, il s’agit de 2 cas alors que Guelmim-Oued Noun en compte 1.

